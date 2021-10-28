Омский губернатор попал в топ-10 национального рейтинга глав субъектов страны

Александр Бурков занял 10-ю строчку рейтинга. Омского губернатора обогнали главы Ямало-Ненецкого автономного округа; Нижегородской области; Чеченской Республики; Тюменской области. На первом месте губернатор Москвы Сергей Собянин.

Оценил деятельность глав регионов центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Результаты были получены на основании заочного анкетирования, также заочных и очных опросов экспертов.

«В Национальном рейтинге губернаторов сознательно задействован максимально широкий круг экспертов самой широкой профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближёнными к мнению «простых людей»», — сказано на сайте проекта.

Анкеты, которые получают эксперты, не только направлены на оценку работы региональных глав — в них необходимо обосновать свои выводы. Это помогает выявить причины успеха или неудач того или иного руководителя субъекта России.

Фото: 12 канал.