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Общество28 октября 2021 7:57

Александр Бурков признал, что ПЦР-тесты в Омске не всегда делают вовремя

Медики пожаловались, что на это не хватает средств
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске не всегда успевают делать тесты на ковид вовремя.

В Омске не всегда успевают делать тесты на ковид вовремя.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу в Омске снова актуальным становится ПЦР-тетирование. Во все предыдущие пики заболеваемости омичей активно тестировали, но с этим иногда возникали сложности. Тесты делались долго, и люди не могли получить необходимые результаты.

Сейчас ситуация повторяется. Об этом говорят не только пациенты, но и сами медики. Во время визита губернатора Омской области Александра Буркова в городскую больницу им. Кабанова медики сделали акцент на том, что средств на проведение ПЦР-тестов не хватает.

- Вижу по обращениям граждан, что ПЦР-тестирования не всегда делают в срок. А такого не должно быть. Поэтому будем изыскивать средства, - отметил глава региона.