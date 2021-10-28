Александр Бурков признал, что ПЦР-тесты в Омске не всегда делают вовремя

В Омске не всегда успевают делать тесты на ковид вовремя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу в Омске снова актуальным становится ПЦР-тетирование. Во все предыдущие пики заболеваемости омичей активно тестировали, но с этим иногда возникали сложности. Тесты делались долго, и люди не могли получить необходимые результаты.

Сейчас ситуация повторяется. Об этом говорят не только пациенты, но и сами медики. Во время визита губернатора Омской области Александра Буркова в городскую больницу им. Кабанова медики сделали акцент на том, что средств на проведение ПЦР-тестов не хватает.

- Вижу по обращениям граждан, что ПЦР-тестирования не всегда делают в срок. А такого не должно быть. Поэтому будем изыскивать средства, - отметил глава региона.