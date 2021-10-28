Волонтеры АО «Транснефть - Западная Сибирь» собрали средства для помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Сотрудники АО «Транснефть - Западная Сибирь» в рамках корпоративного волонтерства уже на протяжении трех лет помогают воспитанникам омского «Детского дома №3 для детей с ограниченными возможностями здоровья». Этой осенью добровольцы предприятия собрали средства для приобретения специализированной ортопедической обуви для ребят с диагнозом «детский церебральный паралич». Заместитель директора КУ Омской области для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Анастасия Волкова выразила огромную благодарность работникам нефтепроводного предприятия за постоянную поддержку воспитанников учреждения. Она отметила, что помощь волонтерского актива помогает менять жизнь детей к лучшему.