Специалисты АО «Омск РТС» и службы судебных приставов провели совместный рейд в Кировском округе

В Кировском округе города Омска состоялся совместный поквартирный рейд представителей АО «Омск РТС» и Отдела судебных приставов по Кировскому АО г. Омска. Специалисты посетили собственников жилья, которые просрочили платежи за тепло и горячую воду более, чем на два месяца и не исполняют свои обязательства по вынесенным судебным решениям.

Участники рейда обошли 14 квартир. Самый большой долг среди этих адресов - более 83 тысяч рублей, из них более 28 тысяч рублей составляют пени.

Собственник квартиры в многоквартирном доме № 22 по ул. 3-я Любинская имеет задолженность за тепловую энергию в размере 31 тысячи рублей, которая подтверждена вступившим в законную силу судебным приказом, вынесенным в 2019 году. С его слов оплатой коммунальных платежей занимается мама, однако в соответствии с действующим законодательством на собственника жилого помещения возложена ответственность по оплате коммунальных услуг. В ходе проведённого рейда судебным приставом наложен арест на имущество собственника квартиры, а специалистами АО «Омск РТС» ограничена подача горячего водоснабжения.

В ходе рейда на имущество собственников нескольких квартир был наложен арест. Также с должниками проводится беседа разъяснительного характера, в процессе которой выясняется фактическое место работы, разъясняется порядок взыскания задолженности по решению суда. Исполнительный документ направляется по месту работы должника для удержания денежных средств из заработной платы.

Дебиторская задолженность за тепловую энергию по Кировскому округу на 1 октября составляет 356 млн рублей. Самый крупный долг перед АО «Омск РТС» в округе за отопление и горячее водоснабжение почти 250 тысяч рублей, плюс к этому более 214 тысяч рублей пеней.

Всего по состоянию на 1 октября 2021 года дебиторская задолженность населения города перед АО «Омск РТС» составляет почти 2 млрд рублей. Судом с начала года удовлетворено более 11 тысяч исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму более 326 млн рублей. В стадии рассмотрения находится еще более 7 тысяч исковых заявлений. Сумма взысканных службой судебных приставов и перечисленных в АО «Омск РТС» денежных средств за 9 месяцев 2021 года составила почти 80 млн рублей.

Для сокращения дебиторской задолженности АО «Омск РТС» производит обзвон должников, рассылку СМС-сообщений, доставку уведомлений с подробной информацией о долге и возможностях его погашения. В дальнейшем предъявляются заявления в суд о выдаче судебных приказов, судебные приказы направляются для взыскания в принудительном порядке в службу судебных приставов и финансовые организации. При отсутствии оплат проводится ограничение горячего водоснабжения.

С начала года специалистами Омск РТС и территориальными отделами службы судебных приставов проведено 26 рейдовых мероприятий в отношении должников. АО «Омск РТС» напоминает, что своевременная оплата влияет на проведение ремонтной кампании. Если возникли затруднения, компания готова рассмотреть в индивидуальном порядке каждое обращение и оформить рассрочку.