«Росводоканал Омск» информирует о работе с 30 октября по 7 ноября

В субботу, 30 октября, два офиса по работе с клиентами на ул. Маяковского, 2 и ул. Малунцева, 30 будут принимать посетителей по предварительной записи с соблюдением социальной дистанции и других санитарных мер. С 1 по 7 ноября очного приема в офисах не будет, однако обращения, направленные дистанционно – через форму сайта «Задать вопрос» или оставленные в специальных ящиках для корреспонденции на бумажных носителях, будут обрабатываться специалистами. По заявкам потребителей – частных лиц, сотрудники водоканала посетят их дома и квартиры для опломбировки приборов учёта с соблюдением мер безопасности.

С 30 октября по 7 ноября звонки потребителей будут принимать операторы контакт-центра. Обратиться по телефону можно в любой день, включая выходные и праздники с 8 до 20 часов.

Отдел подключения новых абонентов 1 и 3 ноября примет клиентов по предварительной записи. Наши клиенты также могут подать документы на новые подключения через личный кабинет или на бумажном носителе, а комплекс услуг по подключению сетей водопровода или канализации можно оформить в сервисном центре по телефонам 8-913-150-50-40, 53-08-79.

Юридические лица в этот период свои вопросы по начислениям смогут задать по телефонам 8-913-144-74-73, 8-913-967-39-83, 8-965-978-73-15 или дежурному специалисту в офисе. Опломбировку приборов учёта юрлицам проведут только в том случае, если абонент сможет обеспечить доступ к приборам учёта. Специалисты будут индивидуально уточнять о такой возможности у потребителей.

Важно отметить, что производственные подразделения водоканала будут работать в штатном режиме. На предприятии создан необходимый запас реагентов и материалов. Назначены ответственные и установлен график дежурств в цехах и на сооружениях, сформированы аварийно-восстановительные бригады, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами для оперативного устранения нештатных ситуаций.

Оставить заявку об утечке водопровода или засоре на канализации можно круглосуточно в диспетчерских предприятия по телефонам 75-16-00 и 75-04-00. Плановые работы в этот период состоятся только 2 ноября на Левом берегу. Для замены запорной арматуры с 9:30 до 21 часа будет отключено 4 многоквартирных дома по адресам: ул. Ватутина, 2, 4 и ул. Лукашевича, 11б и 11в.