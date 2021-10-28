В Омской области прямо на сцене умер молодой актер

Олегу Маслову было 43 года. Фото: vk.com/dvorecnaz

Трагическое событие произошло прямо на сцене Называевского дворца культуры. Актеру нардного театра «Сотоварищи» Олегу Маслову внезапно стало плохо во время репетиции. К сожалению, спасти его не удалось.

– Дорогие друзья! С прискорбием сообщаем, что 26 октября умер наш коллега, актер Называевского народного театра «Сотоварищи» Олег Маслов. Талантливый артист, светлый, добрый человек. Приносим свои соболезнования родным и близким Олега, а также всем, кто его знал и любил. Светлая память! – говорится в некрологе, размещенном на странице Называевского ДК.

В комментариях под этим постом знакомые Олега сообщили, что он умер предположительно из-за оторвавшегося тромба. Это произошло за день до премьеры спектакля «Прощай, конферансье» по пьесе Григория Горина.

Она была назначена на 28 октября, но теперь в этот день пройдут похороны актера. Первый показ спектакля, в котором Олег Маслов играл главную роль, отложили на неопределенное пока время.