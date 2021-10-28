Омичи смогут попасть в театры по ПЦР-тестам

Уже на этих выходных в Омске наччниют ействовать QR. - коды. Пока их придётся предъявить для походов в учреждения культуры, кино, бассейны и гостиницы. В омском минкульте объяснили, как будут работать с кодами.

Чтобы попасть, например, в театр, Омичам нужно на входе предъявить QR-код в любом формате или оригинал сартификата о вакцинации. Также подойдут для подтверждения вакцинации следующие документы:

- оригинал прививочного сертификата с отметкой о вакцинации

- медицинская справка о вакцинации на бумажном носителе

- QR-. код о перенесённом ковиде, если переболел и не более 6 месяцев назад

- оригинал справки о болезни квидом, если переболел и не более 6 месяцев назад.

Можно пройти и с результатом ПЦР-теста, но при условии, что у вас медотвод, справку о котором нужно предоставить сместе с тестом. Сам тест должен быть отрицательным и сделанным не позже трех дней до даты предъявления. Без справки о мдотводе такой способ работать не будет.