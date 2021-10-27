Переписчица из Одесского за 9 дней обошла все дома в границах своего счетного участка

Некоторые переписчики уже прошли свои маршруты и полностью переписали свои счётные участки, во многом благодаря активной гражданской позиции их жителей. Общение с людьми, заполнившими электронный переписной лист на портале Госуслуг, занимало лишь пару минут рабочего времени переписчика. И чем больше таких сознательных граждан, тем быстрее работает переписчик.

Одной из преуспевающих переписчиц стала Раиса Ивановна Величко из села Одесское. За 9 дней она обошла все дома в границах своего счётного участка и опросила всех, кто там проживает, не встретив ни единого отказа. И в этом ей помогло хорошее настроение и умение находить общий язык с каждым участником переписи. Переписчица отмечает, что получила огромное удовольствие от общения с односельчанами и яркие впечатления на всю жизнь.

Первому герою переписи будет вручён подарок на память об участии во Всероссийской переписи населения. А у остальных переписчиков Омской области ещё есть возможность заявить о себе и тоже получить приз.