В омских ковидных госпиталях разворачивают дополнительно почти 500 коек

В Омске четвертая волна коронавируса. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Остается острой ситуация с коронавирусом в Омске. Ранее в Правительстве РФ наш регион включили в список субъектов с самой высокой смертностью от ковида. Чтобы остановить рост заболеваемости, власти вводят с 30 октября систему QR-кодов в Омской области. К 20 ноября они будут действовать почти везде.

Накануне прошло совещание глав сибирских регионов с полпредом по СФО. На нем обсуждалась текущая ситуация с коронавирусом. На совещании омский губернатор Александр Бурков сообщил, что в ближайшее время в регионе развернут дополнительные койки в ковидных госпиталях.

- В связи с тем, что у нас фиксируется рост заболеваемости, мы 2 ноября планируем открыть дополнительно 150 коек для ковидных больных. 8 ноября мы запланировали открытие еще 200 коек, к 20 ноября – еще 140 коек, - сказал Бурков.

Сейчас в омских больницах с подтвержденным коронавирусом лежат 3288 сибиряков.

- Еще 14,5 тысяч человек – на амбулаторном лечении. Все больные обеспечены лекарствами. Перепрофилировано 3586 коек, из них 2700 обеспечены кислородом, - уточняют в омском правительстве.