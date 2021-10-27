Омскую детскую школу искусств оснастили профессиональным оборудованием. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Детская школа искусств №12, находящаяся в Советском округе, продолжает преображаться. Здесь обучается около 800 детей. Накануне учреждение получила профессиональное оборудование. Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, школа передали светильники, микрофоны, сопутствующие аксессуары и гитару. Аппаратура передана в театральное отделение.

На оснащение школы направлены средства сотрудников предприятия, которые приняли участие в традиционном корпоративном аукционе «Мастерская добра». Этот благотворительный проект Омский НПЗ реализует с 2016 года.

- Детская школа искусств №12 - единственная в отдаленном микрорайоне Советского округа многопрофильная школа. Здесь обучаются порядка 800 детей по музыкальному, художественному, хореографическому и театральному направлениям, - говорит , - сказала заместитель мэра Омска Анастасия Терпугова. - Благодаря Омскому НПЗ за последние два года школа искусств существенно преобразилась. Занятия проходят в новых комфортных классах, оснащенных современным оборудованием. Поддержка творческого развития детей не менее важна, чем их физическое и интеллектуальное воспитание. Реализуя такие проекты, предприятие дает юным омичам возможность творить, достигая новых творческих высот.