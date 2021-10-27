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Общество27 октября 2021 14:37

Омич заблудился на озере во время ночной рыбалки

Выбраться на берег ему помогли полицейские
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Обычная рыбалка чуть не оказалась роковой для омича.

Обычная рыбалка чуть не оказалась роковой для омича.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию обратился обеспокоенный омич. Он рассказал, что получил тревожный звонок от 33-летнего сына. Накануне мужчина отправился на рыбалку на озеро Камышино в Крутинском районе. Он захватил лодку, снасти и отправился искать рыбное место. Но за время рыбалки успело стемнеть и омич не смог точно сориентироваться, в какой стороне берег. Он покружил по озеру и решил позвонить отцу. Разговор получился коротким, гаджет быстро сел, но отец успел понять, что произошло, и обратился за помощью.

На озеро выехал дежурный патруль. Чтобы привлечь внимание потерявшегося рыбака полицейские использовали фонарь на автомобиле. Ориентируясь на него омич смог добраться до берега. К этому времени он сильно замерз . Отогреться удалось в машине полицейских. Оттуда же рыбак позвонил взволнованному отцу.