Омич заблудился на озере во время ночной рыбалки

Обычная рыбалка чуть не оказалась роковой для омича. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию обратился обеспокоенный омич. Он рассказал, что получил тревожный звонок от 33-летнего сына. Накануне мужчина отправился на рыбалку на озеро Камышино в Крутинском районе. Он захватил лодку, снасти и отправился искать рыбное место. Но за время рыбалки успело стемнеть и омич не смог точно сориентироваться, в какой стороне берег. Он покружил по озеру и решил позвонить отцу. Разговор получился коротким, гаджет быстро сел, но отец успел понять, что произошло, и обратился за помощью.

На озеро выехал дежурный патруль. Чтобы привлечь внимание потерявшегося рыбака полицейские использовали фонарь на автомобиле. Ориентируясь на него омич смог добраться до берега. К этому времени он сильно замерз . Отогреться удалось в машине полицейских. Оттуда же рыбак позвонил взволнованному отцу.