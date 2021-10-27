«У меня конфликта с Ивченко нет»: омский депутат Жуков высказался о происшествии на заседании Горсовета

Скандал на заседании Горсовета разгорелся между коммунистом и представителем партии "Коммунисты России". Фото: Федор СКВОРЦОВ

Запоминающимся получилось минувшее заседание омского Горсовера. Неожиданно для всех конфликт разгорелся между депутатом от КПРФ Иваном Ивченко и депутатом от «Коммунистов России» Владимиром Жуковым, который только сегодня получил мандат. В ходе заседания Жуков постоянно задавал вопросы, а во время обсуждения дополнительных вопросов предложил лишить Федина, однопартийца Ивченко, права голоса.

- Я не понимаю, кто пустил эту заикастую обезьяну! – не выдержал Ивченко, чем поставил в тупик многих из присутствовавших. Ему предложили извиниться, но коммунист не только не стал этого делать, но и облил Жукова водой из стакана. «Комсомолка» обратилась за комментарием к Владимиру Жукову и получила вот такой ответ:

- У меня не было никакой конфликтной ситуации с Ивченко. Цель рассмотрения вопроса ( о действиях Ивана Ивченко) на комитете по регламенту одна: было совершено нарушение, и оно должно быть рассмотрено, - ответил Жуков. Полную версию интервью можно прочитать здесь.

Сам Иван Ивченко никаких комментариев пока не давал. Дозвониться до него у «Комсомолки» не получилось.