На свалке в Омской области нашли серьезные нарушения

На свалке вблизи села нашли серьезные нарушения при ее использовании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омской области закончили проверку на полигоне для бытовых отходов вблизи села Надеждино в Омской области. Его обслуживает компания АО «Полигон».

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, после проверки выявили несколько серьезных нарушений. На свалке не было защиты мусора от дождя и ветра, на площадках для сбора мусора на было твердого основания, отсутствовала ливневая канализация. Самым большим нарушением стало то, что АО «Полигон» не поставил полигон на государственный учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

Прокуратура вынесла представление об исправлении нарушений директору еще в августе, но работы продолжаются и сейчас. Пока АО «Полигон» только подали заявку в Росприроднадзор о постановке полигона на учет. Исполнение предписаний прокуратура возьмет на контроль.