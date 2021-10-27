Омичи могут бесплатно распечатать QR-коды в МФЦ

QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание коронавирусом, в МФЦ могут только распечатать. Для этого необходимо иметь регистрацию на портале госуслуг, так как QR-код должен поступить именно в личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг. В офисах МФЦ предоставляется возможность зайти в свой личный кабинет, воспользовавшись гостевым компьютером, и распечатать QR-код. Для этого необходимо обратиться к информатору, талон не требуется.

Телефон горячей линии портала госуслуг: 8-800-100 -70-10.