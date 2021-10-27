Омичи активно участвуют в переписи на сайте Госуслуг

Цифровая форма участия в переписи рекомендуется с целью сохранения эпидемиологического благополучия.

Для участия в интернет-переписи нужна стандартная или подтверждённая учётная запись на Госуслугах. Электронный переписной лист заполняется сразу на всю семью и требует от 5 до 20 минут времени в зависимости от размера семьи. Документальное подтверждение ответов не требуется.

После отправки данных необходимо сохранить полученный цифровой или QR-код, в котором зашифрован минимум информации о переписавшемся: пол, возраст, адрес. Некоторое время спустя по этому адресу придёт переписчик, чтобы проверить, все ли жильцы переписались онлайн и не осталось ли здесь желающих поучаствовать в переписи. Участникам интернет-переписи достаточно показать переписчику код подтверждения, остальные граждане ответят на 23 вопроса о себе и 10 вопросов о жилищных условиях своего домохозяйства. Ответы переписчик внесёт в планшетный компьютер с многоуровневой системой защиты информации.