В волонтерском проекте АО «Транснефть - Западная Сибирь» приняли участие более семисот добровольцев

Данный проект был реализован в шести регионах присутствия предприятия - Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае в сентябре и октябре 2021 года.

Он был направлен на поддержку детей-сирот и детей с особенностями физического и ментального здоровья, оказание помощи в развитии их социально-коммуникативных навыков.

В рамках проекта были реализованы пять социальных акций - «Один час - одна жизнь», «Моя кровь спасёт жизнь», «Волонтер на день», «Один шаг - одна жизнь» и «Экопереработка в помощь детям».

Волонтеры оказали помощь воспитанникам семи специализированных учреждений - КУ «Детского дома №3» и «Адаптивной школы-интерната №16» в г. Омске, «Ояшинского детского дома – интерната для умственно отсталых детей» Новосибирской области, КГБОУ «Красноярской (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для глухих детей», «Дома ребенка №1» г. Ачинска, «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Томска и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Согласие» в г. Ишиме. В общей сложности, в проекте приняли участие более семисот волонтеров предприятия - сотрудников и членов их семей, почти 500 детей смогли получить поддержку добровольцев.

Был организован ряд творческих и образовательных мероприятий для воспитанников социальных учреждений Омска, Томска и Ишима. Так, например, в томском центре помощи детям волонтеры провели кулинарный и художественный мастер-классы. В омских учреждениях для детей-сирот прошло интерактивное химическое шоу, театрализованное представление и занятие по канистерапии. В Ишиме воспитанники центра приняли участие в игровом квесте.

Кроме того, в Красноярске и Ишиме добровольцы инициировали акции по уборке территорий детских домов и центров. Сотрудники-доноры в пяти регионах сдали почти 30 литров крови для маленьких пациентов детских больниц. Также волонтерами было собрано порядка 350 тысяч рублей пожертвований за счет акции по экопереработке вторсырья и добровольных отчислений сотрудников части ежемесячного заработка. Эти деньги были направлены на улучшение материально-технического состояния учреждений. В детские дома и социально-реабилитационные центры приобретены канцелярские товары, спортивный инвентарь, книги, бытовая техника, комплекты зимней одежды и обуви.

В ходе проекта «Чужих детей не бывает» в каждом регионе волонтеры провели большую подготовительную работу. Были учтены пожелания воспитанников и руководства детских учреждений. Так, в Красноярской школе - интернате остро стоял вопрос по обновлению техники для проведения развивающих занятий, поэтому на собранные средства добровольцы приобрели музыкальную аппаратуру. В Ояшинском детском доме-интернате волонтеры помогли установить телевизоры.

Волонтерская деятельность является важным инструментом социальной активности предприятия и служит развитию корпоративных коммуникаций. Среди сотрудников АО «Транснефть - Западная Сибирь» добровольческое движение получило поддержку в 2012 году. В числе основных направлений волонтёрской деятельности - помощь сиротам, воспитанникам детских домов и социальных приютов, одиноким пожилым людям, приютам для животных, организация спортивных мероприятий, донорских, экологических и историко-патриотических акций. Большая часть волонтерских проектов осуществляется силами молодых специалистов и активистов предприятия.

Так, за десять месяцев 2021 года добровольцами акционерного общества проведено 17 различных волонтёрских мероприятий и акций, на их реализацию было собрано более 2 млн рублей.