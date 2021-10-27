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Общество27 октября 2021 13:14

Омская таможня задержала 40 тонн контрафактной косметики и одежды

Грузовики задержали по пути из Казахстана в Новосибирск
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омская таможня задержала несколько фур с контрафактной продукцией. Фото: пресс-служба Таможни Омской области

Омская таможня задержала несколько фур с контрафактной продукцией. Фото: пресс-служба Таможни Омской области

Несколько фур остановили ради проверки на трассе «Омск-Тюмень» мобильной группой таможни. В грузовиках обнаружили почти 40 тонн подделок на известные марки косметики. Задержали 5 тысяч флаконов духов и 1,5 тысячи кремов марки «Victorias Secret», почти 7 тысяч тонального крема марки «MAX FACTOR». Вместе с этими товарами перевозили 3 тысячи чехлов для «APPLE». Сумму ущерба еще не установили.

Ущерб владельцам брендов пока устанавливают. Фото: пресс-служба Таможни Омской области

Ущерб владельцам брендов пока устанавливают. Фото: пресс-служба Таможни Омской области

Также в грузовиках таможенники нашли верхнюю одежду: куртки, брюки и толстовки без указания производителя и обязательной маркировки. Ее тоже изъяли. Как уточнили в пресс-службе омской таможни, по данному факту завели два административных дела. Материалы для возбуждения уголовного дела за использование чужого товарного знака и отсутствие обязательной маркировки направили в полицию.

Вместе с косметикой везли верхнюю одежду неизвестного происхождения. Фото: пресс-служба Таможни Омской области

Вместе с косметикой везли верхнюю одежду неизвестного происхождения. Фото: пресс-служба Таможни Омской области