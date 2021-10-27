В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября омичи смогут привиться от ковида в торговых центрах

В Омске на нерабочей неделе откроют дополнительные пункты вакцинации в торговых центрах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске на фоне сложной эпидемиологической обстановки правительство приняло решение ввести ряд ограничений и QR-коды для посещения многих общественных мест. Чтобы получить код необходимо пройти вакцинацию. Сейчас в Омской области полностью вакцинированы 556 037 человек. В городе этот показатель немного меньше.

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в торговых центрах организуют работу передвижных пунктов вакцинации, почти все из которых будут работать до вечера. Публикуем адреса, где можно будет привиться от ковида:

- ТЦ "МЕГА" Все дни 10:00 — 20:00

- ТЦ "Континент" Все дни 10:00 — 20:00

- Центральный рынок 6 и 7 ноября 10:00 — 18:00

- Гипермаркет "ОКЕЙ" Все дни 10:00 —18:00

- ТК "Каскад" 30 и 31 октября 11:00 — 16:00; 1-7 ноября 10:00 — 18:00

Прививаться омичам по-прежнему предлагают в основном вакциной "Спутник-V". Напомним, что это двухфазная вакцина. После первого укола должен пройти 21 день, чтобы можно было поставить вторую.