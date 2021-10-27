В Омской области за сутки коронавирусом заразились 459 человек

В Омской области ковид продолжает активно распространяться. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске продолжают фиксировать серьезные цифры по заражаемости коронавирусом. За последние сутки, по данным Роспотребнадзора, заболели 459 человек. За все время пандемии в регионе ковидом успели заболеть 95 111 человек.

Выздороветь за сутки смогли 285 омичей. За все время пандемии справиться с болезнью смогли 74 739 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки умерли от ковида 9 человек, а за все время коронавирус стал причиной смерти 2 423 жителей региона.

В прививочной компании, по данным омского минздрава, поучаствовали 685 875 человек. Полностью вакцинироваться успели 556 037 из них.