Омским депутатам подняли зарплаты

Индексация зарплат муниципальных чиновников не проводилась три года. Фото: Анастасия ОСИПОВА

На последнем заседании депутаты омского Горсовета обсудили важный для себя вопрос – повышение заработной платы. Депутаты почти единогласно поддержали повышение оклада по младшей должности муниципальной службы «Специалист». Отметим, что в этом случае речь идет преимущественно о технических сотрудниках мэрии. Их оклад приняли решение увеличить с 3,9 тысяч до 4,4 тысяч рублей, на 12,8%. Конечная зарплата формируется при умножении этого оклада на коэффициент, предусмотренный для каждой должности.

В пояснительной записке отметили, что оклад муниципальных служащих не индексировался с 2019 года. Теперь на оплату труда чиновников придется потратить на 50,4 миллиона больше. Также приняли предложение установить максимальный размер премий – 35% от годовой зарплаты конкретного сотрудника.