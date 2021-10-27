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Общество27 октября 2021 9:51

Омским депутатам подняли зарплаты

В этом году на них из бюджета потратят на 50 миллионов больше
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Индексация зарплат муниципальных чиновников не проводилась три года.

Индексация зарплат муниципальных чиновников не проводилась три года.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

На последнем заседании депутаты омского Горсовета обсудили важный для себя вопрос – повышение заработной платы. Депутаты почти единогласно поддержали повышение оклада по младшей должности муниципальной службы «Специалист». Отметим, что в этом случае речь идет преимущественно о технических сотрудниках мэрии. Их оклад приняли решение увеличить с 3,9 тысяч до 4,4 тысяч рублей, на 12,8%. Конечная зарплата формируется при умножении этого оклада на коэффициент, предусмотренный для каждой должности.

В пояснительной записке отметили, что оклад муниципальных служащих не индексировался с 2019 года. Теперь на оплату труда чиновников придется потратить на 50,4 миллиона больше. Также приняли предложение установить максимальный размер премий – 35% от годовой зарплаты конкретного сотрудника.