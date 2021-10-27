Омич получил 7 лет за похищение и избиение соседки

Суд отправил обвиняемого в колонию особого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До суда дошло дело жителя села Низовое Муромцевского района Омской области. Его обвиняли в похищении человека с применением насилия.

По материалам следствия, сельчанин в мае 2021 года напился и заявился в гости к своей соседке. Женщина принимать такого гостя не захотела и попыталась его выпроводить, но получила то голове стулом и потеряла сознание. Очнулась она ужа совсем не у себя дома. Сельчанин перетащил соседку к себе домой и запер в спальне. Пленница не раз пыталась уйти, но похититель бил ее палкой и удерживал около 17 часов.

Рассмотрев все представленные доказательства, Муромцекский районный суд приговорил ранее судимого сельчанина к 7 годам лишения свободы в колонии особого режима.