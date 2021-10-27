Компания «ТГК-11» подвела итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2021 года

Объём производства электрической энергии АО «ТГК-11» за 9 месяцев 2021 года составил 4,163 млрд кВт*ч, что выше уровня прошлого года на 0,238 млрд кВт*ч или на 6,1 %. Это обусловлено увеличением теплофикационной выработки электроэнергии на 9,3% за счёт увеличения отпуска тепла на 21,1 % от уровня прошлого года. Причиной послужило снижение температуры наружного воздуха на 4,8 С за 9 месяцев 2021 года относительно 9 месяцев 2020 года.

АО «ТГК-11» выполнило большой комплекс мероприятий по подготовке основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений к работе в зимний период. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в регионе, в полном объёме выполнены ремонтные работы, проведены диагностика и испытания оборудования по выработке и передаче электрической и тепловой энергии. В межотопительный период выполнен ремонт основного генерирующего оборудования – котлоагрегатов и турбоагрегатов ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

Продолжается реализация инвестиционной программы. На ТЭЦ-5 идут работы по техническому перевооружению трубопроводов пара высокого давления секций № 2, 3 главного паропровода станции. Проект позволит повысить показатели промышленной безопасности, надёжной и безаварийной работы энергетического оборудования.

В рамках программы «Конкурентный отбор модернизируемой мощности тепловых электростанций» (КОММод 2022-2024) в 2021 году АО «ТГК-11» проводит модернизацию турбоагрегата ст.№7 (Т-100/120-130-2) на Омской ТЭЦ-4. Модернизация позволит повысить эффективность, надёжность, манёвренность турбины.

Также на ТЭЦ-4 проходит модернизация башенной градирни № 3. Подрядной организацией выполнены демонтажные работы с поставкой материалов и оборудования.

На инвестиционную и ремонтную программы 2021 года АО «ТГК-11» направлено порядка 3 млрд рублей. Комплекс мероприятий, выполненный в рамках ремонтной и инвестиционной программ, позволит обеспечить надёжное энерго- и теплоснабжение региона, а также планомерно снижать воздействие объектов компании на окружающую среду.