Компания «Омск РТС» подвела итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2021 года

Отпуск тепловой энергии с коллекторов АО «Омск РТС» за 9 месяцев 2021 года составил 1275,398 тыс. Гкал. Увеличение отпуска тепла на 100,243 тыс. Гкал относительно факта прошлого года связано с понижением температуры наружного воздуха на 4,8°С (9 месяцев 2020 г. средняя температура составляла -3,0°С, 9 месяцев 2021 г. – 7,8°С).

Удельный расход топлива за 9 месяцев 2021 года относительно факта аналогичного периода 2020 года повысился на 1,7 кг/Гкал в связи с изменением состава и нагрузки на основном оборудовании.

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям за 9 месяцев 2021 года составил 4968,9 тыс. Гкал, факт 9 месяцев 2020 года – 4280,0 тыс. Гкал.

АО «Омск РТС» приступило к подготовке к новому отопительному сезону сразу по завершении предыдущего. В межотопительный период в ремонт было выведено 100% запланированных участков трубопроводов. Для повышения надёжности теплоснабжения и снижения тепловых потерь проведён капитальный ремонт 2,8 км трубопроводов, заменена тепловая изоляция на 1,1 км (надземных участков). Для выявления слабых участков тепловых сетей и оперативного ремонта до наступления холодов проведено более 250 гидравлических испытаний.

В рамках инвестиционной программы проводится техническое перевооружение участков теплотрассы Восточного и Северного лучей ТЭЦ-5. В районе улицы Б. Хмельницкого идёт укладка современного подземного трубопровода протяжённостью 800 метров и диаметром 720 мм. Второй участок протяжённостью 176 м с диаметром трубопровода 1000 мм появится в Центральном округе. Оба трубопровода представляют собой современную конструкцию. Они покрыты пенополиуретановой изоляцией с проводником-индикатором для системы оперативно-дистанционного контроля влажности изоляции и гидрозащитным покровным слоем из полиэтилена. Такая изоляция дольше сохраняет свои свойства, что позволит сократить потери тепловой энергии в окружающую среду. Применение покрытия из оцинкованной стали позволит защитить изоляционный слой и трубопроводы от внешнего воздействия, что продлит срок их безаварийной эксплуатации с сохранением технологических характеристик.

В весенне-летний период все силы компании «Омск РТС» и подрядных организаций были направлены на подготовку к отопительному сезону 2021-2022 гг. Главная задача - максимально подготовить сети к предстоящему осенне-зимнему периоду и обеспечить надёжное и бесперебойное теплоснабжение омичей. В подтверждение качественной подготовки АО «Омск РТС» первым среди ресурсоснабжающих организаций города получило паспорт готовности. Документ, свидетельствует о качественном и своевременном выполнении всех необходимых мероприятий. Комплексная комиссия в течение сентября оценивала уровень подготовки персонала и техническую готовность оборудования структурных подразделений АО «Омск РТС» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. Компания в очередной раз подтвердила статус надёжного поставщика тепловой энергии, получив паспорт готовности под номером «один» в городе Омске шестой год подряд.