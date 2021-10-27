Омский силач Шивляков сразится с девятью сильнейшими стронгменами на турнире в Техасе

В богатырских состязаниях примут участие 10 силачей, известных во всем мире своими сверхъестественными физическими возможностями. Омский богатырь из «СТБ-Охрана» Михаил Шивляков также станет частью грандиозного спортивного шоу.

Участники:

1.Михаил Шивляков (Россия);

2.Алексей Новиков (Украина);

3.Матеуш Килишковский (Польша);

4.Жан-Франсуа Карон (Канада);

5.Джерри Притчетт (США);

6.Мартинс Лицис (США);

7.Роб Кирни (США);

8.Брайан Шоу (США);

9.Том Столтман (Шотландия);

10.Люк Столтман (Шотландия).

Силачи будут состязаться на протяжении двух дней – 29 и 30 октября.

В первый день атлетам предстоит выполнить два упражнения:

- «Становую тягу» на максимальный вес;

- «Подъем цирковой гантели Сира» весом 114 кг, 124 кг, 127 кг, 131 кг, 136 кг.

Второй соревновательный день потребует от стронгменов больше сил и выносливости, ведь организаторы приготовили для них сразу три тяжелейших упражнения:

- «Колесо боли»: состязание со снарядом, воссозданным из к/ф «Конан-варвар». Каждый из атлетов будет толкать «карусель», заставляя конструкцию вращаться. Победит тот, кто пройдет максимальное расстояние. Лимит времени – 1 мин, общий вес снаряда 9 тонн.

- «Эстафета»: стронгмены должны будут пронести 453-килограммовое «Коромысло» на 15 метров, после чего 3 раза поднять над головой 163-килограммовое «Бревно». Лимит времени – 2.30 мин.

- «Подъем камней на стойку»: для каждого участника стоит задача –погрузить на стойку высотой 1.27 м 5 овальных камней весом 124 кг, 136 кг, 165 кг, 181 кг и 190 кг. На минимальное время.

«Я рад возможности поучаствовать в такой крупном международном турнире, ведь это мероприятие проводят главные спонсоры финальной части Арнольд Классик, а из-за ограничений финала в этом году не было. К тому же, в рамках Rogue Invitational соревнования стронгменов проходят впервые, и мне приятно быть в числе «дебютантов». Особенно приятен тот факт, что приглашения были направлены каждому атлету персонально, организаторы выбрали десять, по их мнению, легендарных стронгменов. Доказательством этого является участие в турнире четверых чемпионов мира. Несмотря на то, что уже имею полное право выступать среди ветеранов, для меня большая честь в очередной раз посостязаться с такими великими атлетами», – делится впечатлениями Михаил Шивляков.

Мероприятие пройдет на открытом стадионе Dell Diamond вместимостью 12 000 мест. Кроме того, соревнования будут транслироваться: в прямом эфире на YouTube канале Rogue Fitness. .

Кто же станет первым победителем турнира силачей в рамках Rogue Invitational? Шансы есть у каждого стронгмена, но мы, конечно, болеем за нашего земляка. Желаем Михаилу достойной борьбы и хорошего результата!