Перекрытие улицы Щербанева в Омске продлили на полгода из-за строительства отеля

В центре Омска продлили перекрытие улицы Щербанева. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске продолжают подготовку к чемпионату мира по хоккею. К его началу в Омске должна появиться не только «Арена Омск», но и несколько гостиниц. Одна из них отель Hilton на набережной Оми, недалеко от остановки «Дом туриста». Ради строительства этого здания перекрыли движение по улице Щербанева, которая проходила под Комсомольским мостом. На участке, проходящем рядом со стройкой сейчас проехать невозможно.

В администрации водителей предупреждают, что перекрытие продлят еще на полгода, до 30 апреля 2022 года. Схема объезда останется прежней, по улицам Гагарина, Карла Либкнехта и Краснофлотской. Водителей просят обращать внимание на временные знаки, а пешеходов быть аккуратнее при передвижении по этим улицам.