Между Омском и Новосибирском на время молодежного чемпионата мира по хоккею запустят три дополнительных рейса

Как выяснилось, техническая готовность многофункционального спортивного комплекса «Арена» в Омске составляет 40%. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Продолжается подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Он стартует в декабре 2022 года и пройдет в двух городах - в Омске и Новосибирске. Состоялось совместное заседание региональных оргкомитетов по подготовке к проведению турнира.

Основной темой стало обсуждение темпов строительства стадионов в Омске и Новосибирске, на которых пройдут игры. Как выяснилось, техническая готовность многофункционального спортивного комплекса «Арена» в Омске составляет 40%. Строительство ведется в соответствии с графиком, уже возведены все 6 этажей здания. Выполняется благоустройство прилегающей территории.

- На сегодняшний день формируем единую дорожную карту, в которой будут прописаны все работы – дорожное строительство, благоустройство с конкретными сроками, чтобы к осени следующего года эти работы были закончены, – сказал омский губернатор.

Также принято решение увеличить количество рейсов между Омском и Новосибирском. На время чемпионата S7 Airlines запустит три дополнительных вылета.