Во время чемпионата мира по хоккею между Омском и Новосибирском самолеты будут летать чаще

организовывать дополнительные рейсы планирует компания S7 Airlines. Фото: Евгений Цуприк

Накануне на совещании оргкомитетов по подготовке к международному чемпионату мира по хоккею представители Омской и Новосибирской области обсудили вопросы строительства спортивных объектов и организацию транспортного сообщения.

В Омске техническая готовность «Арены Омск» составляет 40%. Уже закончили возводить все 6 этажей и приступили к благоустройству прилегающих территорий, рассказал глава Омской области Александр Бурков.

Также омские власти совместно с авиакомпанией S7 планируют организовать как минимум три дополнительных регулярных рейса между Омском и Новосибирском для болельщиков на время чемпионата. Для этого регионам нужно предусмотреть софинансирование. Эту идею поддержал и губернатор Новосибирской области.