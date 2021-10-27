Малый бизнес сможет продлить полномочия руководителей в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн

Клиента Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса могут продлить полномочия руководителей в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Идти в отделение для этого больше не требуется. Сервис уже доступен для устройств на базе Android, в ближайшее время планируется запустить его для смартфонов на базе iOS.

Теперь чтобы продлить полномочия руководителя, достаточно подать заявку в мобильном приложении и подписать ее при помощи СMC.

«Запрос на мобильные сервисы для бизнеса остается стабильно высоким. Сейчас каждый второй владелец малого и микро бизнеса предпочитает пользоваться именно мобильным приложением. Это быстрый доступ ко всем бизнес-задачам — от открытия дополнительного счета до формирования декларации и отправки ее в налоговую», — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.