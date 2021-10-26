Предприниматели Омска отдают предпочтение вкладам с максимальной доходностью

Омские предприниматели все больше следуют сбалансированной стратегии использования заемных и собственных средств, более внимательного отношения к расходам, сокращают свои издержки за счет уменьшения использования площадей, переводят часть сотрудников на дистанционный формат работы, внедряют энергосберегающие технологии. Банки со своей стороны постоянно совершенствуют продукты и сервисы для бизнеса, в том числе цифровые, улучшают тарифы на обслуживание, поскольку сегодня клиентам важен комплексный подход с возможностью открытия и обслуживания расчетных счетов, использования небанковских сервисов, вкладов на комфортных условиях. По наблюдениям банковских экспертов, спрос на последние в четвертом квартале традиционно растет.

Дмитрий Ким, управляющий банком ВТБ по Омской области говорит о том, что депозиты позволяют предпринимателям получить дополнительный доход, когда деньги не находятся в обороте, а на управление собственными средствами не нужно тратить силы и время, в этом помогут сотрудники обслуживающего банка. Главное сделать правильный выбор и доверить свои средства банку с высоким рейтингом надежности.

«Депозит «Овернайт», подходит тем компаниям, у кого деньги не тратятся сразу в течение дня – можно разместить короткий однодневный депозит и уже на следующий день пустить эти средства в оборот. Особенно этот инструмент интересен бизнесу в период выходных и праздничных дней. При этом доходы от размещения депозита смогут, например, компенсировать средства, потраченные на оплату РКО. Самый популярный среди наших клиентов вклад - «Универсальный», он дает максимальную доходность. Его выбирают более 90% омских компаний. Депозит можно оформить на срок от 2 дней до 3 лет, без ограничений по минимальной и максимальной сумме. Вклад «Гибкий» дает возможность пополнения и частичного снятия суммы тем компаниям, у кого сумма размещенных средств меняется, здесь период размещения составляет от 2 месяцев до 1 года. Еще один вклад «Фиксированный», подходит тем юридическим лицам, у кого может возникнуть необходимость досрочного расторжения. Особенность этого депозита в фиксированном сроке: его можно открыть на два, три, четыре месяца и так далее до четырех лет. У него нет ограничений по минимальной сумме, но есть ограничения по максимальной сумме - 450 млн рублей / 15 млн долларов США. Все указанные депозиты размещаются в двух валютах: рублях и долларах США. Вклад «Авансовый», который размещается только в рублях, без ограничений по минимальной и максимальной сумме, сроком от 14 дней до 1 года, по нему проценты выплачиваются сразу же, на следующий день после размещения депозита», - перечисляет управляющий ВТБ.

Что касается фактора сезонности, то в большинстве своем клиенты размещают депозиты в конце декабря, чтобы средства работали в течение новогодних праздников. Но также есть особенности спроса, обусловленные отраслевой принадлежностью компаний. К примеру, у сельхозпроизводителей свободные средства появляются после окончания сезона, когда завершается сбор зерна и начинается его продажа. У компаний, работающих с государственными или муниципальными подрядами, основной период размещения приходится на окончание торгов. Кто исполняет бюджетные контракты, пик депозитов также приходится на конец года, поскольку расчет бюджета приходится на последнюю неделю декабря.

«Мы видим, что все больше клиентов приходит на обслуживание в ВТБ, поскольку мы предлагаем гибкую линейку депозитов, простоту открытия счета и вклада «в один клик». Интернет Банк-клиент с уровнем надежности 99,99% позволяет без посещения отделений ВТБ использовать большинство услуг и оперативно управлять ими, а именно получать кредиты, гарантии, размещать депозиты, открывать новые счета и многое другое. Клиенты банка активно используют возможности Бизнес-лиги ВТБ: бесплатные услуги от банка, скидки на небанковские сервисы, участие в образовательных программах, возможность обмена опытом и приобретение новых деловых контактов», - отмечает Дмитрий Ким.

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