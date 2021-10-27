В омском цирке на неделю отменили все представления

После перерыва омичей снова приглашают на представления в цирк, но уже с QR-кодом. Фото: Иван Макеев

Совсем скоро омичей ждет нерабочая неделя. С 30 октября по 7 ноября многие отправятся на отдых, а связано это с растущей заболеваемостью ковидом. Многие заведения отменяют запланированные на неделю мероприятия. В их число попал и омский цирк. Его представители сообщили, что все выступления, запланированный на даты с 30 октября по 8 ноября переносятся.

- c 30 октября 17:00 на 13 ноября 17:00;

- с 31 октября 12:00 на 14 ноября 12:00;

- с 31 октября 17:00 на 14 ноября 17:00;

- с 4 ноября 17:00 на 27 ноября 17:00;

- с 5 ноября 12:00 на 13 ноября 12:00;

- с 6 ноября 12:00 на 20 ноября 12:00;

- с 6 ноября 17:00 на 20 ноября 17:00;

- с 7 ноября 12:00 на 21 ноября 12:00;

- с 7 ноября 17:00 на 21 ноября 17:00.

Билеты, приобретенные на эти выступления, будут действительны в новую дату. Но при входе взрослым уже придется предъявить QR-код, использование которого станет обязательным в учреждениях культуры с 30 октября.