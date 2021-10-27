В омском аэропорту хотят построить дополнительный терминал за 1,8 миллиардов к чемпионату по хоккею в 2023 году

В омском аэропорту может появиться еще один терминал. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне провели совещание по видеосвязи провели заседание региональных организационных комитетов по проведение международного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Приняли в нем участие и представители от Омской области.

Губернатор Омской области Александр Бурков попросил у федерального центра дополнительного финансирования для строительства нового терминала в аэропорту.

- Что касается аэропорта, здесь действительно есть проблема пропускной способности гостей. Нам необходимо построить быстровозводимый терминал для приема международных рейсов, - приводят слова Александра Буркова ТАСС. - Там сумма приличная, 1,8 миллиардов рублей вместе с сетями и благоустройством. Это можно сделать в течение полугода.

Его заместитель Татьяна Дернова объяснила, что само здание обойдется в 990 миллионов, а еще половина от суммы необходима для закупки оборудования и обустройство прилегающей территории. Губератор добавил, что проблему с терминалом рассчитывали решить покупкой помещений у частников, но договориться не удалось. Теперь необходимо построить новый терминал и успеть нужно до 2023 года.