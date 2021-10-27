Удай Пратап Сингх: «В Омске сбывается моя мечта»

Людям свойственно мечтать. В стремлении достичь желаемого они готовы преодолеть любые расстояния и преграды. Историю своей сбывающейся мечты нам рассказал Удай Пратап Сингх, студент из Индии, который обучается в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского на подготовительном отделении для иностранных граждан.

Понять друг друга нам с Удаем помогала Елена Василенко, студентка 4 курса исторического факультета, направления подготовки «Международные отношения».

– Удай, расскажите немного о себе: откуда Вы приехали в Омск, почему выбрали Россию для получения образования?

– Я приехал в Россию из очень маленького индийского города Ротрабор, который расположен в штате Уттаракханд (на севере Индии – прим. ред.). Это местность без больших промышленных городов, где люди ведут натуральное хозяйство. Когда мне было 15 лет, я вовсе не думал, что когда-нибудь смогу поехать за границу. Просто потому что у людей в нашем городке нет таких возможностей.

И в тоже время я мечтал куда-то отправиться, мне было скучно и тесно в моем городке. Но у меня был компьютер и выход в интернет. Благодаря этому я узнал о многих странах. Узнал и о России: о том, что это самая большая страна в мире. Благодаря соцсетям стал общаться с людьми из разных стран, они рассказывали истории о своих странах, также я познакомился с ребятами из России, стал с ними общаться.

– Что же привлекло Вас в России?

– Благодаря моим собеседникам по соцсетям я понял, что обожаю Россию. Я познакомился со многими россиянами из самых разных городов вашей страны и получил примерное представление о том, куда можно было бы отправиться.

В какой-то момент я попал в группу, где общались между собой жители России и Индии. Это было очень интересно. Я пытался научиться говорить по-русски, все больше узнавал саму страну, ее историю и культуру. Мечтал однажды поехать в эту огромную далекую страну. В какой-то момент пришло понимание: что-то нужно предпринять, нужно действовать, чтобы осуществить свою мечту.

Для начала, выучив несколько сотен русских слов, я скачал книгу на русском языке и попытался ее прочитать. Ничего не понял!

Вообще меня очень привлекает русская культура, в особенности – славянская мифология. В ней я вижу много общего с индийской культурой и мифологией. И я был очень расстроен, что сами россияне знают так мало об этой части своей культуры.

Меня действительно очень заинтересовала и поразила русская культура дохристианской эпохи (V-IX вв.). Я увидел в ней очень много схожих черт с индийской культурой и мифологией. Мне очень хотелось глубже разобраться в русской культуре и уметь понимать истинную сущность старых песен, поэм, древних эпических произведений.

Когда я вижу новое русское слово, не всегда понимаю, что оно означает на самом деле. Я читал книги, а потом пытался в обычной речи использовать те слова, которые увидел в произведении. Оказывалось, что я совершал коммуникативные ошибки, то есть неправильно понимал смысл используемых слов.

И вообще я обнаружил, что общение в интернете, общение в реальной жизни, тексты книг сильно различаются по грамматике, по используемым словам. Мне очень захотелось выучить русский язык, говорить на нем правильно, уметь читать и понимать тексты литературных произведений.

– Итак, Ваша мечта отправиться в Россию сбылась…

– Да, я впервые приехал в Россию полтора месяца назад, один день был в Москве и затем прилетел сюда, в Омск. И одна из главных моих целей пребывания здесь – научиться понимать не только повседневный разговорный русский язык, но и русскую литературу. Я уже успел понять, что разница этих двух языков – языка общения и языка литературы – очень велика.

– Это единственная цель Вашего приезда в Россию? Вы хотите изучать язык, поступив в омский вуз?

– В Индии я работал в компании в сфере компьютерной безопасности. Пока планирую учиться в университете на факультете, связанном с IT-технологиями. Это приоритет, но лично для себя, для реализации своей мечты хотел бы еще изучать язык, русскую литературу и культуру. В Индии это вполне реальный вариант, когда ты получаешь образование сразу в нескольких направлениях, порой не связанных между собой.

Пока я не готов сказать, в каком конкретно вузе – в Омске, Москве или Санкт-Петербурге – я буду учиться дальше, но совершенно точно, что этот год я проведу в Омске, а затем, возможно, уеду в столицу.

Конечно, я мечтаю о том, чтобы изучать язык, культуру России, однако в нашем обществе принято сначала получить серьезную профессию, например, в сфере IT-технологий, научиться обеспечивать себя, свою семью, а уже во вторую очередь заниматься тем, что тебе нравится.

– А почему Вы все же выбираете в качестве профессии сферу IT-технологий?

– Так принято в нашем обществе в последнее время: для молодых ребят из Индии работа в сфере компьютерных технологий, в программировании – это несложно, потому что в индийской школе основной акцент сделан на точных науках, на математике. Наши учителя нам постоянно говорят: «Если ты чего-то хочешь достичь в жизни, учи математику! Знай точные науки!»

В моей семье все физики и математики, поэтому мне было просто освоить эти науки, но все же хочется изучать язык – мне это интересно!

Мой отец – инженер телекоммуникационных систем, и я с самого детства помогал ему в работе, поэтому IT-сфера органично присутствует в моей жизни и мне было бы несложно в профессии пойти по стопам отца, но мне хотелось бы найти и что-то свое.

– Вы в Омске уже полтора месяца. Как вам город? Впечатления от погоды? Непривычный климат после Индии?

– Омск очень отличается от тех российских городов, которые мне знакомы – Москвы и Санкт-Петербурга. Петербург очень красивый город, Москва – современный, быстрый и шумный. И когда у меня спрашивают, почему я выбрал не столицу, а Омск, я всегда отвечаю, что в этом городе можно увидеть реальную жизнь. Он очень красивый, и тут вовсе не такой плохой климат, как мы привыкли слышать. В Индии тоже бывает плохая погода! И все же я пока не знаю, как можно выжить при температуре воздуха – 25° С.

Вообще, в Индии Россию очень любят и уважают, потому что она часто помогает нам. Когда индусы видят на карте Россию, понимают, что это дружественная страна. И когда наши семьи планируют отпуск в Европе, часто выбирают европейскую часть России, потому что в ту же Германию, Италию и т. д. трудно получить визу, плюс там очень высокие для нас цены.

– А как Вам русская кухня? Известно, что нашим гостям из азиатских стран большинство русских блюд кажутся очень пресными без специй. Есть индусы, которые не понимают вкус картофельного пюре, например.

– Я не люблю острую пищу, поэтому русская кухня меня вполне устраивает. Я сладкоежка, поэтому мне очень нравятся русские шоколадки и печеньки. Недавно попробовал домашнее печенье, это было очень вкусно! В Индии сладости совершенно другие, нежели в России. У нас нет такого шоколада, какой есть здесь: вкусно и недорого.

– Расскажите о своей учебной группе: с кем общаетесь, на каком языке обычно говорите, интересно ли Вам взаимодействовать со своими одногруппниками?

– В моей группе 5 студентов из разных стран: Турции, Ливана, Колумбии, Катара. В основном мы общаемся на английском языке, хотя я могу понять и человека, говорящего на арабском. В настоящее время мы пока знакомимся друг с другом, узнаем о культурах, обычаях тех стран, из которых приехали студенты. Это время, когда все мы получаем очень много новой информации: это и сложно (иногда трудно понять некоторые моменты), и интересно, потому что не похоже на то, к чему ты привык.

– Вы говорите на английском, русском, понимаете арабский… Сколько языков Вы знаете?

– Кроме родного хинди я еще знаю санскрит, могу говорить, но не пишу, на урду. Говорят, что у нас в Индии очень много диалектов, и они сильно различаются. Многие воспринимают эти диалекты как самостоятельные языки, я же так не считаю и легко могу понять любой диалект хинди.

– Что на данный момент Вам больше всего понравилось в России, в Омске, что удивило, впечатлило?

– Недавно мы ходили в Пятый театр, смотрели спектакль «Ромео и Джульетта». Этот выход произвел на меня сильное впечатление: в Индии люди чаще используют интернет как способ развлечения: соцсети, Тик Ток, You Tube, иногда кино… У нас мало театров, они устроены совсем иначе, и очень немного людей смотрят спектакли. В Омске я увидел много театров, в них идут интересные спектакли, и люди очень любят ходить в театр, уважительно относятся к нему, правильно воспринимают. Это удивительно для меня. Я считаю, что культура театра очень важна для человека. После посещения спектакля я очень многих русский людей вокруг и в соцсетях спрашивал: что им больше нравится – кино или театр. И многие назвали театр. И это удивило меня больше всего и очень впечатлило!