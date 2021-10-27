Глава омского цирка Виталий Доля опроверг информацию о капитальном ремонте здания

В небольшом ремонте нуждается только фасад здания. Фото: Яндекс.Карты

Некоторое время назад пост директора омского цирка покинула Елена Агофонова, занимавшая его около 11 лет. Ее на посту главы цирка сменил Виталий Доля и первым делом заговорил о ремонте. Мы уже сообщали о том, что новый директор собирался ремонтировать фасад и площадь перед цирком. Как причину, он называл некачественный капитальный ремонт, который провели около 5 лет назад.

Через некоторое время после этого заявления появились слухи о том, что цирк снова закроют на длительный ремонт, а ведь ля этого снова понадобились бы огромные средства. Это опроверг Виталий Доля. Он заявил, что никакого глобального ремонта не предвидится и справится учреждение своими силами.

- Это выдумки омских СМИ, разучившихся работать с информацией, - высказался Доля в интервью "ОмскИнформ". – Мною было сказано, что фасад здания нуждается в реставрации. Реставрация и ремонт абсолютно разные вещи. Если вы подойдете к площади возле цирка, то увидите, что частично разрушены плитка и облицовка лестничных проемов. Конечно, мы так это оставить не можем. Потому что это лицо крупнейшей концертной площадки нашего региона.

В планах приступить к ремонту здания весной 2022 года. Привлекать дополнительные средства для этого не придется. Внутри цирк не нуждается в ремонте, а на фасаде нужно только кое-где подклеить плитку.