В омском правительстве ответили, почему блокируют с 30 октября карты льготников в транспорте

Qr-коды начнут действовать в транспорте с 20 ноября. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Оперштаб все-таки ввел QR-коды в общественном транспорте. Они станут обязательными с 20 ноября. Как будет выглядеть механизм их проверки, пока не знает никто: ни сами власти, ни частные перевозчики. Последние, кстати, назвали введение QR-кодов в транспорте полнейшим бредом.

Есть и другие трудности для пассажиров. Во-первых, все автобусы и маршрутки с 30 октября по 7 ноября будут ездить по графикам выходных. То есть транспорта станет ощутимо меньше на улице, что станет серьезной проблемой для тех, кого начальство не отпустило отсидеться дома и кто с 30 октября продолжит работать в прежнем режиме

При этом, в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, действие льготных транспортных карт будет временно приостановлено. Судя по всему, власти хотят дополнительно стимулировать в эти дни не выходить из дома. В областном правительстве уже поспешили объяснить свое решение.

- Такое ограничение необходимо, так как люди старше 60 лет относятся к одной из самых поражаемых возрастных групп, - говорится в официальном сообщении.