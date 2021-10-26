С 30 октября по 7 ноября общественный транспорт в Омске будет ходить по режиму выходного дня

Ближайшую неделю транспорт в Омске будет ходить по режиму выходного дня. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На сегодняшнем оперштабе в Омске приняли ряд ограничений, связанных с введением QR-кодов. Пользоваться ими омичи начнут уже с 30 октября. В объявленные нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, транспорт в Омске будет ходить по режиму выходного дня, сообщили в мэрии. Для пассажиров это означает более длительный интервал движения и меньше транспорта на маршрутах.

Во время прошлых ограничений, общественный транспорт также работал в режиме выходного дня, но это стало для многих проблемой. Большинство частных предприятий продолжало работу, и омичам необходимо было туда добраться, а сделать это вовремя было довольно сложно.

Добавим, что с 30 октября по 7 ноября не будут действовать льготные транспортные карты. Пожилые люди смогут ездить только за свой счет.