Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 14:22

С 30 октября по 7 ноября общественный транспорт в Омске будет ходить по режиму выходного дня

Это значит, что автобусов на маршрутах будет меньше и ходить они будут реже
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ближайшую неделю транспорт в Омске будет ходить по режиму выходного дня.

Ближайшую неделю транспорт в Омске будет ходить по режиму выходного дня.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На сегодняшнем оперштабе в Омске приняли ряд ограничений, связанных с введением QR-кодов. Пользоваться ими омичи начнут уже с 30 октября. В объявленные нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, транспорт в Омске будет ходить по режиму выходного дня, сообщили в мэрии. Для пассажиров это означает более длительный интервал движения и меньше транспорта на маршрутах.

Во время прошлых ограничений, общественный транспорт также работал в режиме выходного дня, но это стало для многих проблемой. Большинство частных предприятий продолжало работу, и омичам необходимо было туда добраться, а сделать это вовремя было довольно сложно.

Добавим, что с 30 октября по 7 ноября не будут действовать льготные транспортные карты. Пожилые люди смогут ездить только за свой счет.