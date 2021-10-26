За счет энергосберегающих мероприятий «Транснефть - Западная Сибирь» сэкономила 14,8 млн рублей

Наиболее значительный экономический эффект обеспечила оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также очистка внутренней поверхности трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от асфальтосмолопарафинистых отложений. Кроме того, замена электродвигателей и магистральных насосных агрегатов на оборудование с более высоким КПД также позволила сэкономить электрическую энергию, затрачиваемую на обеспечение транспортировки нефти. В натуральном выражении экономия составила 3755,67 тыс. кВт*ч.

В рамках повышения эффективности систем отопления в августе-сентябре 2021 года был произведен капитальный ремонт наружных тепловых сетей Центрального склада и ЛПДС «Омск» с применением современных теплоизоляционных материалов. Такие материалы с низким коэффициентом теплопроводности значительно снижают не только расходы на отопление, но и выбросы парниковых газов в атмосферу. Всего за отчетный период снижение затрат на котельно-печное топливо и тепловую энергию позволило предприятию сэкономить 2,6 млн рублей.

В результате оптимизации маршрутов перевозок предприятие сэкономило 32 тонны условного топлива

До конца года АО «Транснефть - Западная Сибирь» выполнит модернизацию систем освещения зданий и сооружений на производственных объектах предприятия, установив светодиодные энергосберегающие светильники и прожекторы

Комплексный подход АО «Транснефть - Западная Сибирь» к выполнению задач программы энергосбережения позволяет предприятию ежегодно демонстрировать высокий уровень энергетической эффективности. Данный факт был отмечен во время внешнего аудита в мае 2021 года. Эксперты подтвердили соответствие полное соответствие действующей на предприятии Системы энергетического менеджмента международному стандарту ISO 50001:2018.