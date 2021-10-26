В Омске после аварии с троллейбусом проверят деятельность «Электрического транспорта»

После аварии троллейбуса и маршрутки в больницу попали 8 человек.

Авария, произошедшая в центре Омска на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Масленникова, привлекла внимание не только Госавтоинспекции, но и Прокуратуры. Там почти лоб в лоб столкнулись маршрутка и троллейбус. По предварительным данным, водитель троллейбуса решил проскочить перед маршруткой, но не рассчитал расстояние. В аварии пострадали 8 человек.

Из-за этого ДТП прокуратура проведет внеплановую проверку деятельность муниципального предприятия «Электрический транспорт», которое и владеет троллейбусом.

- В ходе проверки должна быть дана оценка соблюдению организатором перевозок всей совокупности лицензионных требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе режима труда и отдыха водителей троллейбусов, - отметили в пресс-службе ведомства.