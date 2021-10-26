В Омских ковидных госпиталях добавят 425 коек

В Омске добавят количество мест в больницах для ковидных пациентов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области продолжает расти число заболевших ковидом. По данным Роспотребнадзора свободными на данный момент остаются только 8% мест в ковидных госпиталях, сейчас там на лечении находится 3 216 человек. После заседания сегодняшнего оперштаба, на котором решено ввести строгие ограничения, решили также добавить мест в ковидных госпиталях.

С сегодняшнего для заработают дополнительные 75 мест, а с начала ноября еще 350. Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

- Система здравоохранения готова к увеличению роста заболеваемости. Но чтобы его остановить, необходимо вакцинироваться. С 30 октября по 7 ноября президент объявил нерабочими днями. Хотелось бы, чтобы люди больше оставались дома, - отметила глава региона.