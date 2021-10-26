QR-коды необходимы, чтобы снизить заболеваемости

- В Омской области реализуется целый ряд как неспецифических профилактических мер против COVID-19 (масочный режим, социальная дистанция, дезинфекционный режим в местах скопления людей, самоизоляция лиц старше 65 лет), так же массово проводится специфическая профилактика - вакцинация широких слоёв населения. Однако, остановить рост заболеваемости пока не удаётся, - считает заместитель председателя Общественной палаты Омской области Игорь Боровский.

Требуются дополнительные и экстренные меры для снижения риска заражения омичей в общественных местах с большим скоплением людей. Необходимо усиление государственного контроля за обязательной вакцинацией работников учреждений и предприятий сфер деятельности, оказывающих услуги населению, заполнение объектов спорта и культуры не более чем на 50% плановых мест.

Крайне необходимым считаю введение допуска на посещение гражданами отдельных организаций при наличии QR-кодов о вакцинации, или о перенесённом заболевании. Такая практика внедрена в других регионах и показала свою эффективность. Лицам не попадающим в данные категории придётся представить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Внедрение QR-кодов о вакцинации позволит создать в местах массового скопления людей зоны свободные от COVID-19, значительно снизить риск заражения омичей и предотвратить введения в нашем регионе локдауна.

Необходимо снизить риска заражения лиц наиболее подверженных заболеванию и имеющих высокую вероятность тяжёлых форм болезни. Целесообразно перевести на дистанционный формат работы непривитых работающих граждан в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день для защиты от COVID-19 у человечества нет другой альтернативы, кроме вакцинации. От лица Общественной палаты Омской области я призываю непривитых жителей нашего региона в ближайшие дни пройти вакцинацию, защитить себя и своих близких от этой тяжелой болезни.