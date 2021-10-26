Омск примет сильнейших самбистов России

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии, участниками престижных соревнований станут мужчины в возрасте от 18 лет и старше. По предварительным данным, на турнире выступят около 200 борцов.

Комплект медалей турнира по спортивному самбо будет разыгран в девяти весовых категориях, по боевому самбо – в четырех.

По итогам соревнований Александр Пушница наградит чемпионов и призеров дипломами соответствующих степеней, медалями и ценными призами. Дополнительно будут вручены призы «За лучшую технику» борцам турнира в борьбе стоя, лежа, специальный приз достанется лучшему самбисту Омской области. Кроме того, будут отмечены лучшие судьи соревнований и тренеры победителей, участники, занявшие первое место во всех весовых категориях, получат право на присвоение звания «Мастер спорта России».

Турнир организован при содействии Омского фонда поддержки спорта и социальных партнеров.

Организаторы соревнований выражают благодарность АО «База Агрокомплект», ООО «Омск Сайдинг Инвест», ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский», ЗАО «Завод СибГазСтройДеталь», ПАО «Ростелеком», ОАО «Сибнефтетранспроект», ООО «Стройподряд», ОАО «ОМУС-1», НПО «Мир», ОАО «Омская макаронная фабрика» и другим спонсорам мероприятия.

Справка

Александр Пушница – заслуженный мастера спорта СССР, девятикратный чемпион СССР, семикратный чемпион РСФСР, трехкратный победитель Спартакиады народов СССР, двукратный чемпион Европы, трехкратный победитель первенств мира. С его именем прочно связана история российского и мирового самбо. В 2000 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Омска.

Сегодня Александр Пушница возглавляет казенное учреждение города Омска «Спортивный клуб А.М. Пушницы». Его воспитанниками являются около 200 юных самбистов.

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