За сутки в Омской области ковидом заразились 444 человека

В Омске продолжает активно распространяться коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня в Омске ввели дополнительные ограничения и систему QR-кодов с 30 октября. Это произошло на фоне постоянно растущей заболеваемости ковидом.

По последним данным федерального Роспотребнадзора, в Омской области действительно с каждым днем растет число заболевших. За последние сутки выявили 444 новых случая заражения. А с начала пандемии это число составило 94 652.

Выздоровели за день 284 человека. За все время пандемии справиться с болезнью удалось 74 454 омичам.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки умерли 10 человек, а за все время пандемии в регионе ковид унес жизни 2 414 человек.

В прививочной компании поучаствовали уже 679 189 омичей, полностью привиты 554 917 человек.