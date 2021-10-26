После ночного дождя в Омске затопило несколько улиц

В местах подтоплений откачкой воды занимаются дорожники. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня в Омске резко ухудшилась погода. Понижение температуры и усиление ветра начались еще вечером в понедельник, 25 октября. Почти всю ночь шел несильный дождь, но этого оказалось достаточно, чтобы дождевая вода подтопила несколько улиц в разных районах Омска.

С утра дорожники начали работу по откачке воды на улицах:

- Щербанева,

- Тюменская,

- Серова (в том числе в тоннеле),

- Шаумяна,

- Рождественского,

- Лобкова,

- Новокирпичная,

- Жуковского,

- 4-й Железнодорожная,

- 4-й Кордная,

- Лизы Чайкиной,

- Белозерова,

- Малиновского,

- проспект Менделеева,

- дублер улицы Перелета,

- пересечение улиц Пушкина и Маяковского,

- Больничный переулок.

После ночного дождя на улицах города образовались глубокие лужи. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Как уточнили в мэрии, восемь мест подтоплений указали горожане. Три из них были на остановках, четыре на дорогах в низинных местах. Рабочие уже откачали воду во всех указанных местах. Сообщить о подтоплениях на проезжей части или остановке омичи могут в Управление дорожного хозяйства и благоустройства по номеру 31-74-82. С вопросами о подтоплениях на придомовых территориях омичам следует обращаться в управляющие компании.