После ночного дождя в Омске затопило несколько улиц

В местах подтоплений откачкой воды занимаются дорожники.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Сегодня в Омске резко ухудшилась погода. Понижение температуры и усиление ветра начались еще вечером в понедельник, 25 октября. Почти всю ночь шел несильный дождь, но этого оказалось достаточно, чтобы дождевая вода подтопила несколько улиц в разных районах Омска.
С утра дорожники начали работу по откачке воды на улицах:
- Щербанева,
- Тюменская,
- Серова (в том числе в тоннеле),
- Шаумяна,
- Рождественского,
- Лобкова,
- Новокирпичная,
- Жуковского,
- 4-й Железнодорожная,
- 4-й Кордная,
- Лизы Чайкиной,
- Белозерова,
- Малиновского,
- проспект Менделеева,
- дублер улицы Перелета,
- пересечение улиц Пушкина и Маяковского,
- Больничный переулок.
После ночного дождя на улицах города образовались глубокие лужи.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Как уточнили в мэрии, восемь мест подтоплений указали горожане. Три из них были на остановках, четыре на дорогах в низинных местах. Рабочие уже откачали воду во всех указанных местах. Сообщить о подтоплениях на проезжей части или остановке омичи могут в Управление дорожного хозяйства и благоустройства по номеру 31-74-82. С вопросами о подтоплениях на придомовых территориях омичам следует обращаться в управляющие компании.