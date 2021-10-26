Мэром Омска хочет стать 41-летний казак Сергей Яковлев

Сергею Константиновичу нравится фотографироваться в казачьей форме.

Многие из омичей, которые пытались возглавить Омск в 2017 году, подают документы на участие в выборах и в этот раз. В числе не оставляющих попыток – 41-летний казак Сергей Яковлев.

В своей прошлой предвыборной программе он обещал решить практически все проблемы и, судя по всему, даже не сильно понимал, где заканчиваются полномочия мэра. Например, гарантировал, что построит аэропорт Федоровку и поднимет с колен систему здравоохранения всего региона.

С омичами - Бог, считает Сергей Яковлев.

Чем он попытается заинтересовать избирательную комиссию в этот раз, будет известно уже в ноябре, когда с подавшими заявления кандидатами проведут собеседование. Из тех, кто пройдет этот первоначальный отбор, определят несколько финалистов. И уже среди них депутаты горсовета выберут мэра.