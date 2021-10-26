Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 10:58

В Омске пенсионер на легковушке врезался в грузовик

В аварии пострадали женщина и ребенок
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В аварии пострадали женщина и ребенок.

В аварии пострадали женщина и ребенок.

Об аварии с пострадавшими в Госавтоинспекцию сообщили сегодня в 11:30. ДТП между легковушкой и грузовиком произошло в Амуре на перекрестке улиц 4-я Челюскинцев и Багратиона.

На месте специалисты выяснили, что 81-летний водитель «Шевроле Ланос» врезался в грузовик «ГАЗ-3309», которым управлял 53-летний омич. Оба водителя не пострадали, зато помощь понадобилась пассажирам «Шевроле». К медикам обратились 24-летняя девушка и мальчик 2 лет. В момент аварии ребенок находился в специальном кресле. В обстоятельствах аварии будут разбираться в ходе проверки.