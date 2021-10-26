В Омской области с начала пандемии ковидом заболел 4 761 ребенок

В Омске с начала пандемии ковидом заболели почти 5 тысяч детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с заболеваемостью ковидом в Омской области пока только ухудшается. Ежедневный прирост заболевших превышает 400 человек. Сегодня на внезапном заседании оперштаба приняли ряд ограничений и уже на грядущих выходных ввели QR-коды для посещения некоторых мест.

По статистике Роспотребнадзора в Омской области с начала пандемии заболели 94 208 человек. Из них 89 447 взрослые и 4 761 дети. Такие данные приводят в документе, опубликованном «Коммерческими вестями».

Сейчас болеют коронавирусом и находятся на амбулаторном лечении 14 457 взрослых и 1 144 ребенка. С серьезными симптомами в ковидных госпиталях находятся на лечении 3 177 взрослых и 39 детей. В последнее время, по данным Роспотребнадзора, количество свободных коек в госпиталях сократилось до 8%, значит занято сейчас 92% коечного фонда.