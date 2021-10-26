На Окружной дороге в Омске трактор насмерть задавил пенсионерку

В полиции сейчас разбираются, почему водитель трактора не остановился на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция Омской области

Трагическое происшествие случилось рано утром во вторник, 26 октября, на Окружной дороге в Омске. Сообщение о ДТП поступило в полицию в 7.15.

62-летний водитель трактора «Джон Дир» ехал в сторону улицы 10 лет Октября. По какой-то причине он не заметил пешехода и не затормозил на «зебре». В результате тяжелая техника сбила 68-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.

– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.