Оперштаб с 20 ноября вводит QR-коды в общественном транспорте

Совсем скоро без электронного сертификата не пустят в автобус. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске прошло экстренное заседание оперштаба. Обычно о его проведении заранее сообщают СМИ. Однако в этот раз журналисты узнали о том, что оперштаб собирался лишь после озвученных решений.

Как и ожидалось, QR-коды по предложениям Роспотребнадзора вводят не с 8 ноября, а с 30 октября. Ранее их утвердили для посещений музеев, концертных залов и театров. Однако санитарные врачи предложили расширить список мест.

В итоге с 20 ноября QR-коды будут действовать в общественном транспорте. Но уже с 30 октября по 7 ноября вводится ограничение на работу льготных транспортных карт с сохранением поездок на следующие периоды. Эти дни ранее были объявлены нерабочими.

Кроме того, с 20 ноября нельзя будет пройти без QR-кода и в торговые центры.