С 30 октября в омских кинотеатрах, фитнес-центрах и гостиницах вводится система пропусков по QR-кодам

В Омске ввели QR-коды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 26 октября, неожиданно прошло экстренное заседание омского оперштаба по коронавирусу. В преддверии затяжных ноябрьских каникул, которые пришлось ввести из-за тяжелой ситуации в распространением ковида в стране.

Заседание, которое не анонсировали журналистам, посвятили предложению Роспотребнадзора о введении QR-кодов. Ранее ведомство направило соответствующее письмо.

Систему пропусков решили ввести раньше: не с 8 ноября, а с 30 октября. В частности непривитые омичи не смогут попасть в кинотеатры, фитнес-центры, гостиницы, аквапарки и библиотеки.

Ранее предлагалось ввести такой же запрет на посещение непродовольственных магазинов, но пока от этой идеи отказались.

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