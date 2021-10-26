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Общество26 октября 2021 5:53

Роспотребнадзор начал рейды по выявлению омских предприятий с невакцинированными сотрудниками

Организациям, нарушившим «прививочное законодательство», грозит штраф до полумиллиона
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Пока проверки проводят точечно – в организациях, где заболели непривитые сотрудники.

Пока проверки проводят точечно – в организациях, где заболели непривитые сотрудники.

Фото: Архив "КП"

Сотрудники Управления Роспотребнадзора начали рейды по омским предприятиям. Пока выезжают с проверкой в организации, на которые поступили обращения «о нарушении прививочного законодательства».

В частности речь идет об учебных заведениях, где заболели непривитые сотрудники. Это детский сад № 134, Нижнеомский детский сад № 1, Русско-Полянский детский сад № 5, школа № 90 имени Д. М. Карбышева, детский сад № 344 и гимназия № 159.

В общей сложности за время внеплановых проверок завели 75 административных дел, которые будут переданы в суд. Руководителям организаций грозит штраф до 500 тысяч рублей.