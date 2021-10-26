В центре Омска официально закрылся популярный ресторан Panorama

О своём закрытии в соцсетях сообщил ресторан Panorama, популярный среди омичей. Заведение в пандемийный год уже прерывало работу, собственники даже намеревались его продавать. Принимать посетителей ресторан начал в январе с обновлённой командой и меню, но от закрытия это не помогло.

- Мы прощаемся с вами, но напоминаем: там, где закрываются одни двери, непременно распахиваются другие. Но это уже совсем другая история, - будто с намёком написали в прощальном посте в соцсетях.

Ресторан располагался на верхнем этаже торгового комплекса "На Гагарина", но сейчас он уже закрыт, также как не работает и сайт заведения. В Омске ресторан проработал с 2014 года. По соседству в торговом центре продолжают работать ещё несколько кафе и ресторанов.